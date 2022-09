Datafolha: com 48% dos votos válidos, Lula não ganha no 1º turno

Dados da última pesquisa Datafolha, divulgados na quinta-feira (1º/9), apontam que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 48% das intenções de voto, quanto contabilizados apenas votos válidos. Jair Bolsonaro (PL) tem 34%.

Os números correspondem a um cenário estimulado, quando é apresentada uma lista de candidatos ao eleitor. Além disso, entram apenas os votos válidos, ou seja, nulos, brancos foram excluídos do levantamento.

O resultado da pesquisa aponta dificuldade de vitória do petista no primeiro turno. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para garantir a vitória no pleito sem necessidade de nova votação, é preciso ter 50% mais um voto.

No início de maio, Lula tinha 54% dos votos válidos, contra 30% de Bolsonaro. O petista teve queda no índice, que chegou a 51% na última pesquisa, divulgada em 18 de agosto. No último levantamento, Bolsonaro ficou com 35%.

Os números desta semana refletem o resultado do primeiro debate entre presidenciáveis, promovido pela TV Bandeirantes e outros veículos de imprensa em 28 de agosto. No evento, o desempenho de Lula foi considerado negativo por especialistas, já que o petista se esquivou de perguntas sobre corrupção.

A pesquisa dessa quinta também aponta que Ciro Gomes (PDT) tem 10% dos votos válidos, e Simone Tebet (MDB), 5%. O pedetista teve pequeno crescimento na porcentagem, dentro da margem de erro, saindo de 8% do último levantamento. Tebet também subiu, saindo de 2%.

Os nomes da chamada terceira via tiveram destaque durante o primeiro debate presidencial. No evento, Bolsonaro foi alvo de críticas por atacar mulheres.

No entanto, a porcentagem das intenções de voto no presidente refletem o efeito do pagamento da primeira parcela do Auxílio Brasil no valor de R$ 600, distribuída em 22 de agosto.

A pesquisa Datafolha ouviu 5.734 eleitores de 16 anos ou mais em 285 municípios do país, entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, e o registro no TSE é BR-00433/2022.

