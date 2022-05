Datafolha: Lula tem 21 pontos de vantagem sobre Bolsonaro no 1º turno

A pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (26), mostra que o ex-presidente Lula (PT) venceria a eleição no primeiro turno se as votações acontecessem hoje.

O pré-candidato do PT tem 21 pontos percentuais de vantagem sobre o presidente e lidera a disputa com 48% das intenções de voto no primeiro turno, ante 27% do principal adversário. O terceiro colocado é Ciro Gomes, com 7% dos votos.

A pesquisa foi feita com 2.556 eleitores com 16 anos ou mais em 181 cidades do Brasil, na quarta (25) e quinta-feira (26). A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou menos.

A distância entre os candidatos era de 17 pontos percentuais, em relação à pesquisa anterior do Instituto.

O levantamento ainda registrou 4% de entrevistados que não sabem em quem votar. André Janones (Avante) e Simone Tebet (MDB) alcançaram 2% dos votos e Pablo Marçal (Pros) e Vera Lúcia (PSTU), 1%. Já Felipe d’Avila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Leonardo Péricles (UP), Eymael (Democracia Cristã), Luciano Bivar (União Brasil), e General Santos Cruz (Podemos) não tiverem nem 1% das intenções.

Essa pesquisa foi a primeira feita pelo instituto após os pré-candidatos Sergio Moro (União Brasil) e João Doria (PSDB) desistirem de concorrerem ao Palácio do Planalto.

De acordo com o Datafolha, a nova pesquisa não é diretamente comparável à anterior, dos dias 22 e 23 de março, por aplicar cenários diferentes, excluindo pré-candidatos que deixaram a disputa e adicionando nomes que passaram a ser apresentados pelos partidos.