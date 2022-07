Datena é internado com Covid-19 e faz alerta aos seguidores: “Não brinquem com isso”

Mesmo com quatro doses da vacina contra a Covid-19, José Luiz Datena foi diagnosticado com o vírus neste domingo (10). O jornalista precisou ser internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, no dia anterior, após se sentir mal com os sintomas.

Nas redes sociais, o apresentador do programa Brasil Urgente alertou aos mais de 818 mil seguidores sobre a doença e pediu para que todos continuem usando a máscara de proteção, além da vacina, que boa parte dos brasileiros ainda não retornaram para receber a quarta dose.

Internado ontem, diagnosticado hoje com Covid-19 no Sírio Libanês. Melhor hospital do Brasil, melhores médicos. Entre eles meus irmãos Kalil e Davi. Pena que o povo brasileiro não tem acesso a esse tipo de Saúde”, iniciou.

“Mas quero aqui dar meu depoimento pessoal: Mesmo com quatro doses de vacina e usando máscara sempre, não escapei da doença. Não brinque com isso! Use máscara e tome vacina!”, pediu.

Por fim, Datena, que desistiu recentemente de concorrer a um cargo no Senado de São Paulo, ainda agradeceu pelo carinho dos enfermeiros que o acompanham na unidade hospitalar.