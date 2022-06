Datena procura Arthur Lira para reclamar de Tarcísio de Freitas

O apresentador José Luiz Datena (PSC) procurou políticos aliados do Palácio do Planalto para reclamar do ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), pré-candidato bolsonarista ao governo de São Paulo.

A mais recente reclamação de Datena é de que, embora seja o candidato ao Senado na chapa de Tarcísio, o ex-ministro não tem chamado o apresentador para os eventos de pré-campanha no estado.

Uma das lideranças que ouviram a reclamação de Datena foi o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Os dois conversaram nos últimos dias por telefone.

“O Lira é ótimo conselheiro. Ele me deu ótimos conselhos”, afirmou Datena à coluna nesta quinta-feira (2/6). O apresentador, porém, se recusou a dizer que conselhos seriam esses. “É de foro íntimo”, disse.

