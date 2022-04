David Jaffe afirma que Xbox Game Pass nunca chegará no nível de Netflix e Spotify

Serviços de assinatura estão se tornando cada vez mais recorrentes na indústria, com a Microsoft apostando forte no Xbox Game Pass e a Sony recentemente tendo anunciado sua expansão da PS Plus.

Em termos de assinatura, a indústria de jogos ainda fica muito atrás do cinema e da música, com serviços como Spotify e Netflix chegando a ultrapassar a marca de 200 e 400 milhões, respectivamente. No entanto, será que um dia os jogos chegarão a esse nível?

David Jaffe, conhecido por criar franquias como God of War e Twisted Metal, deu sua opinião sobre o assunto em um recente episódio de seu podcast. De acordo com ele, os serviços de jogos como Xbox Game Pass e PS Plus nunca chegarão ao nível da Netflix e Spotify.

Obviamente não chegará nunca no nível da Netflix e Spotify. Ao menos não em nosso tempo de vida. Por duas razões. A primeira é que você não precisa de nada mais do que uma TV ou um celular para usar o Spotify e Netflix. Você precisa comprar um console para ter acesso aos jogos. E o streaming vai demorar para emplacar.

Além disso, os jogos não são tão populares, com a mesma quantidade de pessoas quanto música e filmes. E não apenas em assinaturas, mas jogos em geral. Os jogos nunca serão tão grandes quanto os filmes, e não me refiro a lucros, estou me referindo ao número de pessoas que consomem filmes contra o número de pessoas que que pega um controle e joga um jogo de verdade. Não como Candy Crush, mas um jogo de verdade.

David Jaffe também tocou em outro assunto, na questão de Jim Ryan, atual CEO da Sony, parecer interessado em trazer vários jogos como serviço para a plataforma PlayStation. Para ele, esse é um território perigoso e algo que ele não recomendaria, pois acredita que os fãs da Sony gostam da empresa justamente pelos seus títulos single player.