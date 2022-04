David Jaffe diz que nova PS Plus não possui o mesmo apelo que o Xbox Game Pass

Semana passada tivemos finalmente o anúncio do tão falado projeto Spartacus, o qual acabou sendo uma expansão do serviço PlayStation Plus da Sony, fundindo-o com o PlayStation Now.

Como era de se esperar, não demorou para os jogadores começarem a comprar a nova PS Plus com o serviço Xbox Game Pass da Microsoft. Quem aproveitou para dar sua opinião sobre essa comparação foi David Jaffe, criador de franquias como God of War e Twisted Metal.

Em um recente episódio de seu podcast, um usuário questionou David Jaffe sobre o melhor valor que a PS Plus oferecia sobre o Xbox Game Pass, afirmando que irá oferecer 700 jogos por um terço do preço anual do serviço da Microsoft. No entanto, Jaffe parece não concordar.

Ele afirma que no valor deve ser levado em consideração a qualidade e não quantidade. Para ele, o Xbox Game Pass possui uma maior qualidade, o que faz seu valor ser maior perante a PS Plus.

A questão é, eu não sei se você já usou a PS Now, sei que a maioria está familiarizada com a PS Plus, você vê o que vai ser lançado e tem a PS Plus Collection, e já deixaram claro que teremos isso em todos os três níveis da PS Plus, o que é um ótimo valor.

Mas quando estamos falando desses 700 jogos ou ao menos a capacidade de experienciar isso agora, já está disponível no PS Now. Isso possui seu valor, mas não é o mesmo valor, […] não é a mesma qualidade de valor.

Enquanto o PS Now atualmente oferece uma biblioteca um tanto quanto estática, David Jaffe diz que o Xbox Game Pass traz constantes novidades para os seus assinantes, aumentando seu valor.

Você tem esse enorme número, mas quando você passa pela biblioteca da PS Now, e é claro que tem muitas jóias, […] mas após um mês disso, você já se cansou e está pronto para seguir em frente.

Isso é diferente do Xbox Game Pass, se estiver comparando o valor. O Xbox Game Pass tem novidades toda hora, e você pode até não gostar, eu entendo que muitas pessoas não gostam de jogos menores, só querem jogos grandes. Mas se você ama jogos, sempre há algo novo no Xbox Game Pass. Isso não é algo que você vê na PS Now.

É claro que isso tudo pode mudar com o lançamento da nova PS Plus, já que não temos ideia de como será a biblioteca do serviço.