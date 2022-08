David Miranda está em estado grave na UTI depois de dores abdominais

O deputado federal David Miranda (PDT-RJ) está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o último sábado (6/8) com fortes inflações no sistema gastrointestinal. O jornalista Glenn Greenwald, com quem o parlamentar é casado, tem atualizado as informações sobre o estado de saúde do marido.

David teria começado a sentir incômodos durante um evento no sábado. A agenda de compromissos foi cancelada e já ao chegar no hospital o deputado foi encaminhado para a UTI.

“Nas próximas 72 horas, nada melhorou, muito pelo contrário, tudo estava piorando. O que deixa o David num estado bem grave, gravíssimo”, narrou Greeenwald em um vídeo publicado nas redes sociais. Ele também agradeceu as mensagens e apoio e orações que a família tem recebido.

Nesta quarta-feira (10/8), o deputado começou a melhorar. “David continua na UTI em estado grave, mas as últimas horas mostraram os primeiros sinais de melhoria no quadro dele, o que nos deixa mais otimistas”, informou o jornalista.

Atualização sobre a situação do David:

David continua na UTI em estado grave, mas as últimas horas mostraram os primeiros sinais de melhoria no quadro dele, o que nos deixa mais otimistas. Nossa família agradece muito todas as mensagens de carinho e apoio. Estamos juntos. pic.twitter.com/2N1n7QOCkM

— Glenn Greenwald (@ggreenwald) August 10, 2022

David também se pronunciou em vídeo que aparece no leito de hospital. Ele lamentou não poder comparecer na Parada LGBTQIA+ de Niteroi.

My husband, @davidmirandario, has been in the ICU since Sunday with complications from an infection of his intestinal system. David is the strongest person I know but his condition is quite serious. Any thoughts, prayers, wishes would be appreciated.https://t.co/9AEXhSHkvr

— Glenn Greenwald (@ggreenwald) August 9, 2022

