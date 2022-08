David Miranda segue internado em estado grave há 20 dias

Glenn Greenwald disse neste sábado (26) que o estado de saúde do marido, o deputado federal (PDT-RJ) David Miranda, ainda é considerado grave.

O parlamentar está internado há 20 dias na UTI de um hospital no Rio de Janeiro.

“David continua internado na UTI, oficialmente em estado grave, mas estável, e continua apresentando algumas melhorias. Apesar dos desafios, temos mais esperança do que nunca em sua recuperação. Como sempre, somos gratos por todo o amor e apoio que ele vem recebendo”, escreveu o jornalista e escritor Greenwald no Twitter.

David Miranda foi internado no dia 7 de agosto com fortes dores abdominais, que foram diagnosticadas como um quadro de infecção gastrointestinal. Segundo Glenn, ele teve uma série de complicações, que tornaram o quadro grave.

No dia 7, ele gravou um vídeo no hospital dizendo que já estava se sentindo mal há uns dias.

“Estou no hospital aqui, estou me cuidando. Se cuidem também. Estamos juntos! Eu estava bem animado para estar com vocês, mas terão outras paradas. A gente vai celebrar a nossa orientação sexual, nossa identidade de gênero e a nossa felicidade de resistir no país que mais mata LGBTQIA+ no mundo!”, afirmou Miranda, que pretendia participar da Parada do Orgulho LGBTQIA+ em Niterói.