David Popovici quebra recorde mundial de Cielo nos 100m livre

David Popovici quebrou o recorde mundial de César Cielo nos 100m livre, que durava desde julho de 2009. O jovem romeno de 17 anos nadou para 46s86 no Campeonato Europeu de natação e baixou a marca anterior em 5 centésimos. O brasileiro ainda mantém o recorde mundial no 50m livre, de 20s91, registrado em dezembro de 2009 ainda com os trajes tecnológicos. Coincidentemente, as marcas de Cielo e Popovici foram feitas na mesma piscina, em Roma. Durante as eliminatórias, o romeno nadou para 47s20. Na semifinal da prova do torneio continental, Popovici fez tempo de 46s98, chegando bem próximo da marca do brasileiro. Ele foi o melhor nadador das fases preliminares do campeonato.

Na decisão, confirmou o favoritismo. A prata ficou com o húngaro Kristof Milak, que fez 47s47, e o bronze foi para Alessandro Miressi, da Itália, com 47s63. Popovici desponta como um dos grandes nomes da natação para o ciclo de Paris-2024. Ele foi campeão mundial nos 100m e 200m livre em junho desse ano. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 foi quarto lugar nos 200m lvre, prova em que o brasileiro Fernando Scheffer foi medalhista de bronze.

