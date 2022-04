David tem rescisão de contrato com o Vitória publicada no BID

Depois de muito transtorno, o atacante David teve a sua rescisão com o Vitória publicada no Boletim Informativo Diário (BID-CBF). O jogador de 22 anos foi negociado com o Metalist, da Ucrânia, mas transtornos por conta da guerra no país atrasaram as tratativas.>>Leia mais notícias sobre o VitóriaO jovem atacante foi vendido pelo clube baiano por cerca de 1,2 milhões de euros, equivalente a R$ 7,3 milhões de reais. Apesar da transferência já ter sido acertada entre Vitória e Metalist, o valor referente a venda do jogador está previsto para ser efetuado somente em agosto. A ida de David para o clube ucraniano já era de conhecimento desde o final de janeiro deste ano. No entanto, devido ao início do conflito no país com a Rússia, a diretoria rubro-negra perdeu contato com o Metalist e as conversas só foram retomadas em março. No início desta semana, o Vitória publicou um posicionamento em seu site oficial onde comunicava ter aceitado a condição do Metalist em fazer o pagamento somente no meio do ano. No entanto, a diretoria também fez questão de reforçar que tomou todas as medidas necessárias na Fifa para garantir o respaldo da negociação. Revelado pelo Vitória na temporada passada, David foi o artilheiro do clube em 2021, com 11 gols, além de cinco assistências, em 59 partidas. Em 2022, ele só entrou em campo uma vez, por 45 minutos, durante a derrota do Leão para o Jacuipense.