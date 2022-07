Davó lamenta bola na trave contra o Grêmio: ‘Peguei desequilibrado’

O Bahia não teve motivos para comemorar no duelo contra o Grêmio. Na tarde deste domingo (3), o tricolor fez um jogo pouco inspirado e não passou de um empate sem gols na Fonte Nova.

Nos últimos minutos da partida, o Esquadrão teve a chance do triunfo, mas o chute de Matheus Davó explodiu na trave. Após o duelo, o atacante lamentou a chance perdida.

“Eu peguei na bola um pouco desequilibrado, mas consegui finalizar. A bola pegou na quina da trave e quase o gol saiu”, descreveu ele.

“Mas é parabenizar a torcida que compareceu em grande número e empurrou a equipe”, completou. Diante do Grêmio, mais de 42 mil pessoas estiveram na Fonte Nova. Recorde de público do Bahia na temporada.

O empate com o Grêmio mantém o Bahia na terceira colocação da Série B, com 29 pontos. O próximo compromisso do Esquadrão no Brasileirão será na sexta-feira (8), quando visita o Vila Nova, às 19h, em Goiânia.