Davó vibra com triunfo do Bahia, mas revela ansiedade por primeiro gol

O Bahia vive grande fase na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira (26), o tricolor venceu o Sampaio Corrêa, chegou aos 10 pontos em quatro jogos e manteve a liderança da competição.

Titular do time na ausência de Rodallega, o atacante Matheus Davó vibrou com o resultado. Apesar de ainda não ter balançado as redes com a camisa do Esquadrão, ele diz que está feliz por ajudar a equipe a conquistar as vitórias.

“O torcedor está aqui acompanhando, estou ansioso, dando a vida pelo gol, mas saio com a sensação de dever cumprido pelo triunfo, estar ajudando o Bahia, a liderança na Série B…”, disse o jogador.

O Bahia continua invicto, agora com três vitórias e um empate após quatro rodadas. O próximo compromisso é fora de Salvador, contra o Ituano, sexta-feira (29), às 21h30, em Itu-SP.