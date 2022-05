De Bruyne é eleito o melhor jogador da Premier League pela segunda vez

Kevin De Bruyne foi eleito, neste sábado, como o melhor jogador da Premier League da temporada 2021/22. O meio-campista foi prestigiado pelo prêmio após boa campanha com o Manchester City, a qual ainda pode se tornar mais grandiosa com o título do Campeonato Inglês.

O belga de 30 anos marcou 15 gols e deu sete assistências durante toda a competição. Na disputa pela premiação, ele superou seu companheiro de equipe João Cancelo, além de Jarrod Bowen, do West Ham, Bukayo Saka, do Arsenal, James Ward-Prowse, do Southampton, Son, do Tottenham, Alexander-Arnold e Salah, ambos do Liverpool.

De Bruyne foi eleito o melhor jogador da Premier pela primeira vez na temporada 2019/20 e é o quarto jogador a receber o prêmio em duas ocasiões, seguindo os passos de Thierry Henry, Cristiano Ronaldo e Nemanja Vidic.

Neste domingo, o Manchester City entra em campo contra o Aston Villa, às 12 horas (de Brasília), pela última rodada do Inglês. Com o título ainda em disputa, o time de Pep Guardiola, líder com 90 pontos, precisa da vitória para se declarar campeão.

Caso empate ou perca, dependerá do resultado do jogo entre Liverpool e Wolves, que duelam nos mesmos dia e horário. A equipe liderada por Jurgen Klopp está na vice-liderança com 79 somados.