De Bruyne faz golaço, e Manchester City goleia o Bournemouth pelo Inglês

O Manchester City enfrentou o Bournemouth neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Inglês, e levou a melhor. O time estreou na competição diante da sua torcida com uma goleada por 4 a 0.

O primeiro jogo da temporada do City no torneio foi contra o West Ham, em um triunfo por 2 a 0. O Bournemouth, por sua vez, viveu o mesmo cenário, em uma conquista por 2 a 0 diante do Aston Villa.

Gundogan abriu o placar. Ele recebeu de Walker, tabelou com Haaland, passou pelos marcadores, e chutou forte para estudar a rede. Depois, Foden recebeu no meio de campo e abriu na ponta para De Bruyne. O belga entrou na área e marcou de trivela, um golaço.

O terceiro saiu com Foden. Mahrez encontrou De Bruyne, que foi para cima do adversário e deu passe para o camisa 47 finalizar. Quem fechou a contagem foi Jefferson Lerma, que marcou contra.

O próximo compromisso do City é no domingo que vem, às 12h30 (de Brasília), fora de casa contra o Newcastle. Já o Bournemouth entra em campo um dia antes, no dia 20. O time recebe o Arsenal às 13h30.

Confira outros resultados do Campeonato Inglês neste sábado:

Aston Villa 2 x 1 Everton

Arsenal 4 x 2 Leicester

Brighton 0 x 0 Newcastle

Southampton 2 x 2 Leeds

Wolverhampton 0 x 0 Fulham