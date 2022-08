De calça coladinha, Ludmilla prova aos fãs que seu bumbum é maior que o da Mulher Melão

A ousada chegou! Ludmilla animou o fim de semana (14) de seus fãs e mostrou todos os detalhes de seu look mais chamativo para se apresentar em Belo Horizonte. A cantora publicou uma sequência de fotos no Instagram e os internautas ficaram babando!

Na ocasião, a cantora representou com seu shape escultural enquanto posava com um macacão azul de veludo que evidenciou ainda mais as curvas da musa. Ludmilla caprichou nos ângulos enquanto mostrava todos os detalhes de seu look para mais uma performance ao vivo.

“Acabei de virar hétero depois de ver essas fotos apaixonantes”, brincou um seguidor nos comentários da publicação. “Maravilhosa”, elogiou ninguém menos que a musa Nicole Bahls. “Absurdamente linda essa mulher”, babou outro fã da cantora. Confira os cliques:

Brunna Gonçalves esclarece viagens sem Ludmilla: “Cada uma tem sua vida” Mulheres independentes! Recentemente, a influenciadora Brunna Gonçalves desabafou no Instagram sobre as viagens de Ludmilla da qual nem sempre a ex-BBB costuma ir junto. Brunna contou que as duas possuem compromissos diferente e, por isso, nem sempre conseguem viajar juntas.

“Eu respondi [na web] pra justamente pararem com isso. A gente é casada, mas cada uma tem sua vida, cada uma tem seu trabalho”, explicou ela, que disse que o casal tenta conciliar os compromissos, mas nem sempre dá certo”, contou a influenciadora.

“Vai ter dias que a gente vai conseguir estar junto e vai ter dias que a gente não vai conseguir estar junto. E tudo bem. Eu faço de tudo pra gente estar perto, eu faço a minha agenda de acordo com a agenda dela. E é isso e está tudo bem”, finalizou Brunna em seu desabafo.

