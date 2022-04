De olho na Série B, Bahia goleia o time sub-20 em jogo-treino

Em reta final de preparação para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, o time principal do Bahia goleou a equipe sub-20 do próprio tricolor 4×1, em jogo treino disputado no CT Evaristo de Macedo, neste sábado (2).

O técnico Guto Ferreira aproveitou a atividade para testar o que deve ser o time titular do Bahia no duelo contra o Cruzeiro, na próxima sexta-feira (8), às 21h30, na Fonte Nova.

O Esquadrão foi escalado com: Danilo Fernandes, Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Rezende e Daniel; Raí, Rodallega e Marco Antônio.

A equipe inicial disputou dois tempos de 30 minutos. Raí, Rodallega e Daniel marcaram os gols. Logo depois, uma outra escalação foi para o campo e atuou nos 60 minutos restantes. Nesse momento, os reforços (César, Didi e Vitor Jacaré) entraram em ação.

O Bahia foi montado com: César, Jonathan, Gabriel Xavier, Henrique, Didi e Matheus Bahia; Miqueias (Choco), Gregory, Ronaldo, Jacaré e Marcelo Ryan.

Uma das caras novas para a Série B, Vitor Jacaré anotou o quarto gol do time principal. Lucas Aruba, de pênalti, descontou para a equipe sub-20. Guto Ferreira não pôde contar com Lucas Mugni, Mateus Claus e Djalma, que ficaram no departamento médico.

O elenco do Bahia ganhou folga neste domingo (3), e retoma as atividades nesta segunda-feira (4), quando inicia a última semana da intertemporada forçada.