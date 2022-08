De olho na vice-liderança, Fluminense recebe Coritiba pelo Brasileirão

Após a classificação para as semifinais da Copa do Brasil na última quarta (17), o Fluminense volta ao Maracanã neste sábado contra o Coritiba pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vivem momentos completamente diferentes na competição. Enquanto o Tricolor carioca ocupa a quarta posição, o Coxa aparece na zona de rebaixamento, em 18º lugar. O duelo, a partir das 19h (horário de Brasília), será transmitido ao vivo na Rádio Nacional, com narração de Felipe Rangel, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de notícias com Wagner Gomes.

QUARTA FOI LINDO DEMAIS! SÃO MAIS TRÊS JOGOS SEGUIDOS EM CASA! VEM PRO MARACA, TRICOLOR! 🇭🇺🇭🇺🇭🇺 Sócio >> https://t.co/LPOMbwFWAx

Não-sócio >> https://t.co/HGn9lwUkLo pic.twitter.com/o9xa1Nb1kN — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 19, 2022

Nas últimas três rodadas, os curitibanos sofreram três derrotas. Já o Tricolor carioca estava embalado no campeonato, mas no último perdeu fora de casa para o Internacional por 3 a 0. Antes disso, os comandados do técnico Fernando Diniz mantinham uma sequência invicta de sete vitórias e três empates.

O treinador tricolor ainda não definiu se irá ai poupar titulares neste sábado (20), tendo em vista o duelo de ida das semifinais da Copa do Brasil contra o Corinthians na próxima quarta-feira (24). O time não terá desfalques por conta de suspensão.

Já o Coritiba, pressionado, entra em campo com força máxima, entretanto não terá à disposição o zagueiro Luciano Castán e o volante Willian Farias. A dupla tomou o terceiro cartão amarelo na rodada passada contra o Atlético Mineiro, no Couto Pereira, em Curitiba.

A novidade na partida fica por conta da estreia do técnico Guto Ferreira, que substitui o paraguaio Gustavo Morínigo, demitido após derrota por 1 a 0 para o Galo, no último domingo (14).

No primeiro turno, as duas equipes protagonizaram uma partida emocionante. Em casa, o Coxa viu o Fluminense abrir dois gols de vantagem no marcador e conseguiu virar para 3 a 2.