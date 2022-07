De olho no G4 do Brasileirão, Flamengo encara Atlético-GO no Maracanã

O confronto entre Flamengo e Atlético-GO, pela 20ª rodada da Série A Campeonato Brasileiro, opõe rivais em fases distintas. O Rubro-Negro carioca venceu os três últimos jogos pelo torneio, enquanto o goiano vem de cinco derrotas consecutivas na competição. A bola rola no Maracanã a partir das 20h30 (horário de Brasília) deste sábado (30), com transmissão ao vivo da Rádio Nacional. A narração é de Rodrigo Campos, com comentários de Mário Silva, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de Bruno Mendes.

Viradas, quebras de tabu, goleadas… Neste sábado, chegaremos aos 1500 jogos no Brasileirão. Relembre outras marcas centenárias do Mais Querido na competição: https://t.co/Z4QMBk9AHQ#Fla1500 #CRF — Flamengo (@Flamengo) July 29, 2022

O clube do Rio de Janeiro inicia a rodada na sexta posição, com os mesmos 30 pontos do Internacional, ficando à frente pelo número de vitórias. Se ganhar, a equipe comandada por Dorival Júnior pode encerrar o fim de semana no G4, dependendo de outros resultados. O Dragão soma 17 pontos, está em 17º lugar e seguirá no Z4 mesmo em caso de vitória, mas pode diminuir a diferença para o Avaí, 16º colocado, com quatro pontos a mais.

Os times vêm de resultados com gostos diferentes na última quarta-feira (27), pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Flamengo pressionou do início ao fim, mas empatou sem gols com o Athletico-PR no Maracanã. O Atlético superou o Corinthians por 2 a 0 no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, abrindo boa vantagem no confronto.

Além disso, ambos terão compromissos importantes na terça-feira (2). Os cariocas pegam o Timão na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h30, abrindo o confronto das quartas de final da Libertadores, enquanto os goianos encaram o Nacional (Uruguai) no Parque Central, na capital uruguaia Montevidéu, às 19h15, pelas quartas da Copa Sul-Americana, em jogo que deve marcar a estreia do atacante Luís Suárez pela equipe da casa. Os compromissos devem impactar na formação dos times neste sábado (30).

PRÓXIMA PARADA: RIO DE JANEIRO! 🇹🇹🔥 Preparação finalizada e o Atlético Goianiense está pronto para enfrentar o Flamengo. 24 jogadores seguem viagem. Confira tudo no site oficial do Dragão: https://t.co/QwFn5Dhdco#DRAGÃO #FLAxACG

📸: Alan Deyvid-ACG pic.twitter.com/VPVbVaQHwi — Atlético Goianiense (@ACGOficial) July 29, 2022

No Flamengo, Dorival segue sem o zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Bruno Henrique, ambos no departamento médico, além do goleiro Diego Alves, que está em fase final de condicionamento físico. Em relação à vitória por 2 a 1 sobre o Avaí, no último domingo (24), na Ressacada, o volante Thiago Maia está de volta depois de cumprir suspensão em Florianópolis.

Uma possível escalação do Rubro-Negro neste sábado terá: Santos; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Arturo Vidal e Giorgian De Arrascaeta; Everton Cebolinha, Gabriel e Pedro.

No Atlético, o zagueiro Ramon Menezes, com uma lesão no tendão de Aquiles, está fora, assim como o meia Shaylon, com dores musculares. Jogadores como o volante Willian Maranhão e o atacante Diego Churín, que não encararam o Corinthians por já terem defendido outros clubes na Copa do Brasil, podem novamente ser relacionados pelo técnico Jorginho. O zagueiro Klaus, recém-contratado, está regularizado e viajou para o Rio de Janeiro.

Se repetir a formação que bateu o Timão, o Dragão deve ir a campo com Ronaldo; Dudu, Wanderson, Edson Felipe e Jefferson; Marlon Freitas, Baralhas e Jorginho; Wellington Rato, Ricardinho e Peglow.