De pólio a gripe: DF tem 22 pontos para multivacinação neste sábado

A Secretaria de Saúde segue neste sábado (15/10) com a imunização contra Covid-19, gripe, poliomielite tríplice viral, tétano e febre amarela no Distrito Federal. Os pontos atendem os brasilienses de várias faixas etárias, de bebês a idosos, até às 17h.

DF terá mutirão de testagem e vacinação contra Covid neste sábado

No total, são 17 pontos fixos e cinco itinerantes. A vacina contra a gripe está disponível para todos os moradores do DF. Já a imunização contra a poliomielite, atende crianças com até 4 anos e 11 meses.

Estarão abertas unidades na Asa Sul, Asa Norte, Paranoá, Planaltina, Gama, Guará, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo, Taguatinga, Samambaia, Ceilândia e no Núcleo Rural Tamanduá. Confira a lista completa.

Teste para Covid-19 As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) também vão ofertar testes rápidos para pessoas com sintomas de Covid-19. O teste é realizado de acordo com a avaliação da equipe de saúde.

“Com RT (taxa de transmissão) aumentando, a gente liga um sinal de alerta para a necessidade de insistirmos na vacinação, testagem e isolamento de casos confirmados”, explica a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio.

Busca ativa Para ampliar o acesso às vacinas, a Secretaria de Saúde vai realizar neste sábado ações para ir em busca de quem está com a imunização atrasada. Cinco “carros da vacina” vão percorrer ruas e estradas de regiões urbanas e rurais onde há baixos índices de vacinação. Os veículos estarão no Condomínio Privê (Ceilândia), Vale do Amanhecer (Planaltina), Paranoá, Santa Maria e Estrutural.

