De saída do Palmeiras, Scarpa assina pré-contrato e jogará a Premier League

Neste domingo, Gustavo Scarpa, do Palmeiras, decidiu o seu futuro. Em fim de contrato com o Alviverde, o meia assinou pré-contrato com o Nottingham Forest, da Inglaterra, clube que defenderá a partir de 2023. A informação foi dada primeiramente por Benjamin Back e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Com a assinatura do novo contrato, com duração de três anos e meio, o atleta jogará a primeira divisão do Campeonato Inglês, um dos torneios mais visados do futebol mundial. Além disso, Scarpa abre mão de valores maiores que receberia em uma eventual renovação com o time paulista para realizar o sonho pessoal de jogar no futebol europeu.

O vínculo com o Palmeiras vai até o final de 2022 e, dessa forma, o camisa 14 deve seguir sendo peça importante da equipe de Abel Ferreira, que segue brigando pelo título nas três principais competições que disputa.

Um dos principais jogadores do elenco alviverde, Scarpa de destaca na criação de jogadas, com oito gols e oito assistências nas 34 partidas em que entrou em campo na atual temporada.

Pelo Palmeiras, o meia conquistou duas Libertadores, de 2020 e 2021, um Campeonato Brasileiro em 2018, a Copa do Brasil de 2020, os Campeonatos Paulistas de 2020 e 2022 e a Recopa Sul-Americana 2022.

Até o momento, o jogador soma 206 jogos com a camisa do Verdão, com 37 gols marcados e 45 assistências.