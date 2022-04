De saída do Real Madrid, Bale desperta interesse do Milan

Após oito temporadas no Real Madrid, o galês Gareth Bale está de saída do clube merengue. De acordo com o jornal Sport, o provável destino do jogador é o Milan. Os italianos buscam contratar o atacante após o final desta temporada, quando seu vínculo com o Real Madrid se encerrará e ele ficará livre para assinar com qualquer outro time.

Segundo o periódico, a equipe de Milão já teria iniciado os contatos para realizar a operação. O diretor de futebol da equipe, Paolo Maldini, mantém conversas com o agente do atleta e pretende trazê-lo na próxima temporada.

Na Espanha, Bale atuou em 256 partidas, tendo anotado 106 gols e 60 assistências. Além disso, o atacante conquistou duas vezes o Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei, e quatro Liga dos Campeões.

Apesar das boas estatísticas, as más atuações recentes pela equipe afastaram uma possibilidade de renovação. Bale chegou inclusive a ser emprestado para o Tottenham na última temporada, quando teve bons números. O jogador somou 11 tentos e duas assistências, em 20 jogos disputados no Campeonato Inglês.

Pela seleção nacional, Bale busca uma vaga na Copa do Mundo do Catar, que ocorre no final neste ano. O País de Gales está na repescagem europeia e aguarda a definição entre Escócia ou Ucrânia, adiado por conta da guerra no país, para conhecer seu adversário no torneio classificatório.