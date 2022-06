Depois de uma temporada muito abaixo do esperado, Gareth Bale não vai continuar no Real Madrid para a temporada 2022/23. O jogador não teve o seu contrato renovado e vai deixar a equipe após nove anos. “Tenho muitas!”, afirmou o jogador de 32 anos em entrevista ao jornal inglês Mirror, quando questionado sobre propostas. A imprensa europeia até chegou a cogitar uma aposentadoria. Entretanto, ao que tudo indica, Bale seguirá exercendo a sua carreira. Mais sobre o assunto Futebol Após quase 10 anos, Gareth Bale anuncia saída do Real Madrid



Futebol Gareth Bale rebate comentários de que teria perdido massa muscular



Futebol Mourinho está certo: o Tottenham precisa do talento de Gareth Bale



Futebol Empresário de Gareth Bale confirma negociação entre Tottenham e Real Madrid

Bale também garantiu que a presença, ou não, do País de Gales na Copa do Mundo do Catar não vai interferir em seu futuro. “Não necessariamente. Não estou me concentrando no que está por vir no futuro. Temos um grande jogo. Eu realmente não preciso pensar ou me preocupar com mais nada”, pontuou.

Em nove anos de Real Madrid, Gareth Bale brilhou em grande parte de sua passagem e conquistou cinco Champions League, além de três Campeonatos Espanhóis. Neste domingo (5/6), o galês se concentra para o jogo contra a Ucrânia, que define a última vaga europeia para a Copa do Mundo de 2022.

Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu celular? Entre no canal do Metrópoles no Telegram e não deixe de nos seguir também no Instagram!

O post De saída do Real Madrid, Gareth Bale revela “muitas propostas” apareceu primeiro em Metrópoles.