De surpresa, Juliette faz revelação especial e declaração impressiona fãs

Música de Juliette na trilha sonora da próxima novela da TV Globo? YES! Em conversa com os fãs no Twitter Spaces, a cantora anunciou uma grande novidade!

A próxima novela das 18h, “Mar do Sertão“, contará com uma música gravada pela campeã do BBB 21. Por enquanto, Juliette não revelou o nome da faixa escolhida.

Porém, um rumor que circula pela web menciona que a canção escolhida é “Deus Me Proteja”, do cantor Chico César, que foi regravada na voz de Juliette no registro ao vivo da turnê “Caminhos”.

Revista americana aponta Juliette como possível indicada a importante premiação musical De acordo com informações da revista Billboard, Juliette é uma das apostas da publicação americana para ser indicada ao Grammy Latino 2022 na categoria ‘Melhor Artista Revelação’.

“A advogada que virou cantora se tornou uma estrela das redes sociais quando ganhou o Big Brother Brasil em 2021. Ela lançou seu EP de estreia no ano passado, com todo o material original – uma mistura de pop e forró tradicional que ajudou Juliette a atrair vários públicos”, mencionou a Billboard sobre a carreira musical de Juliette. Saiba mais detalhes aqui!

