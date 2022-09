De vidro quebrado à facada: relembre o namoro de Tiago Ramos e Nadine

Nesta terça-feira (13/9), A Fazenda 14 estreia na tela da Record TV e um dos participantes mais polêmicos, senão o mais polêmico desta edição, é o modelo Tiago Ramos. Ele ficou famoso após ter vivido namorado Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Júnior, em 2020 e desde então não saiu das manchetes do país devido às confusões que se meteu. A coluna LeoDias reuniu em uma lista os altos e baixos desse namoro que rendeu ao jovem uma vaga no reality show e o alçou ao hall de subcelebs do Brasil.

O começo do namoro

Tiago Ramos e Nadine Gonçalves assumiram o namoro em abril de 2020 (há boatos de que na época, antes de se envolver com a famosa, ele já namorava o cozinheiro de Neymar).

Primeiro término

Nadine deu um tempo na relação, um mês após o inícios, após descobrir que o modelo já tinha sido acusado de agredir uma ex-namorada da Espanha em 2019, mas reatou com ele logo depois.

Briga com vidros quebrados e fim do namoro

A primeira grande baixaria envolvendo a mãe de Neymar e Tiago aconteceu em Junho de 2020 em Santos, litoral de São Paulo. O atual peão de A Fazenda surtou ao descobrir que a sua namorada não queria estar mais com ela e então quebrou uma vidraça enorme do apartamento dela. Segundo relatos de vizinhos e fontes da coluna da cidade, muitos gritos, xingamentos e barulho de vidros se quebrando foram capazes de ser escutados.

O modelo teve de ser operado no hospital Santa Casa de Santos para fechar os cortes que fez no braço. Foi nesta época que um áudio do jogador Neymar Júnior vazou na web onde ele chama Tiago de “viadinho” e dizia que iria dar uma paulada nele após este acontecimento.

Volta com o Ex

Apesar de tamanha baixaria, a mãe do jogador de Neymar voltou com o jovem alguns meses depois.

Facada em viagem ao México

Em dezembro de 2020, o casal teve outro grande término. Quando estavam em viagem pelo México, após uma briga com o namorado, Nadine decidiu deixar Tiago sozinho no local e voltou ao Brasil. O peão continuou no país e levou uma facada ao se envolver em uma discussão em um restaurante mexicano. Ele, mesmo ensanguentado, filmou e divulgou as imagens no Instagram.

Encontro às escondidas

Em setembro de 2021, a mãe de Neymar se encontrou com a irmã e a mãe do modelo em Santos. Tiago Ramos não apareceu nas fotos tiradas naquele dia mas com este retrato levantou suspeitas de que já estaria saindo com o rapaz novamente. Mas eles nunca mais assumiram nada oficialmente.

Declaração de amor na web

Em seu Instagram, Tiago disse que gostaria de ter se casado com Nadine e pediu desculpas após ser alvo de críticas por ter feito este desabafo.

Tatuagem com o nome da Ex

O ex-padrasto do jogador tatuou o nome de Nadine na costela em julho deste ano.

Tatuagem apagada

O modelo cobriu a tatuagem um mês depois. Ele mostrou um desenho de lobo no lugar onde estava escrito o nome da ex-namorada

