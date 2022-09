De volta aos palcos, Carolina Dieckmann vem a Salvador com o espetáculo ‘Karolkê’

Após o hiato de quase 2 anos, em razão da pandemia, a atriz Carolina Dieckmann está de volta aos palcos com o espetáculo ‘Karolkê’ em nova temporada. A montagem será encenada em Salvador em 7, 8 e 9 de outubro, no Teatro Jorge Amado, na Pituba, pelo projeto Catálogo Brasileiro de Teatro, realizado pela Fred Soares Produções. Os ingressos já estão à venda a partir de R$ 50 no Sympla e no local.

Seja em cena – nas suas participações esporádicas e aparições pontuais em projetos musicais – ou em momentos particulares, compartilhados para os milhões de seguidores em seu perfil no Instagram @loracarola, Carolina sempre deixou explícita sua paixão pela música. O flerte com os instrumentos finalmente saiu da intimista rodinha de amigos na casa da atriz e ganhou novos cenários em uma apresentação na qual mostra sua voz doce e afinação.

