De acordo com o trailer, Dead Island 2 será lançado no Xbox One e Xbox Series X|S em 3 de fevereiro de 2023.

Os valores para o jogo já foram anunciados, tanto no console quanto no PC, e a aparentemente o jogo está mais caro para os jogadores do Xbox, segundo o tweet do usuário.

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK EU TO RINDO MUITO QUE NO PLAYSTATION A EDIÇÃO DELUXE SAI MAIS BARATA QUE A STANDARD NO XBOX pic.twitter.com/0k1vrVb4VJ — J.V (@theREkid99) August 23, 2022

No PlayStation 4 e PlayStation 5, as versões do jogo estão custando R$349,90 enquanto no Xbox está saindo por R$390.