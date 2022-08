Death Stranding está chegando no Xbox Game Pass

Após um grande mistério pelas redes sociais com provocações envolvendo Death Stranding no PC Game Pass, minutos atrás acaba de ser confirmado oficialmente e sim, o jogo de Hideo Kojima está chegando no serviço de assinatura da Microsoft no PC.

Trazer o jogo no PC Game Pass com uma parceria entre a Microsoft + 505 Games + Kojima Productions e segundo o anúncio oficial, o ficará disponível no serviço no dia (23) de Agosto no PC com Windows 10/11.

Obviamente, o jogo está disponível apenas no PC Game Pass, que é o serviço de assinatura da Microsoft no PC. Resumindo, o jogo não está disponível no Xbox Game Pass, serviço que está disponível nos consoles Xbox. Também não será possível jogar Death Stranding via xCloud.

Do lendário criador de jogos, Hideo Kojima, vem uma experiência desafiadora de gênero. No futuro, um evento misterioso conhecido como Death Stranding abriu uma porta entre os vivos e os mortos.

Levando as criaturas da vida após a morte vagando pelo mundo decaído estragado por uma sociedade desolada. Você é Sam Bridges e deve sobreviver nesse mundo estranho.

Death Stranding foi lançado primeiramente em 2019 para PC e PS4. Após um tempo, ganhou a versão “Death Stranding – Director’s Cut”, para PS5 e PC.