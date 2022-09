Deathloop está chegando no Xbox Game Pass

A equipe do Xbox fechou sua transmissão da Tokyo Game Show 2022 com o anúncio da chegada de Deathloop aos consoles Xbox Series X|S, juntamente da sua adição ao catálogo do Xbox Game Pass e PC Game Pass a partir de 20 de Setembro.

Deathloop foi lançado como exclusivo de PS5 em Setembro de 2021 devido ao acordo de exclusividade com a Sony fechado antes da aquisição da Bethesda pela Microsoft, que respeitou o acordo de 12 meses de exclusividade no Playstation. E agora que o contrato expirou, o jogo da Arkane Studios está finalmente pronto para chegar ao Xbox. O jogo foi muito bem elogiado pela crítica e jogadores, e concorreu ao prêmio de jogo do ano na The Game Awards de 2021.

Juntamente de sua chegada ao Game Pass, Deathloop também está chegando ao catálogo da Playstation Plus Extra no mesmo dia.