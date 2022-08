Debate em SP é marcado por troca de farpas entre Haddad e Tarcísio

A polarização que marca a disputa pela Presidência da República, entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deverá dar o tom também à campanha eleitoral em São Paulo. Pelo menos no que depender do candidato bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do petista Fernando Haddad.

No primeiro debate entre os candidatos ao governo de São Paulo, realizado na noite deste domingo (7/8) pela Band, ambos trocaram farpas logo no início. Ao questionar Tarcísio sobre educação, Haddad ouviu do adversário não uma resposta, mas uma “pergunta à plateia”: “Vou pedir para todo mundo entrar no Google e digitar: ‘pior prefeito de São Paulo’. Depois me falem as repostas”.

Na réplica, o petista aproveitou para fustigar indiretamente Bolsonaro, padrinho político de Tarcísio: “Quem for ao Google, digita genocida. Vocês vão ter uma surpresa”.

“Eu lamento você, na primeira resposta, já vir nessa agressividade. Você está chegando agora em São Paulo, se adeque a esse padrão de civilidade”, reagiu o ex-prefeito.

A troca de “gentilezas” incomodou o atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), que apontou uma “briga ideológica” entre Tarcísio e Haddad.

Mas ele aproveitou para tirar uma casquinha do petista, que lidera as pesquisas de opinião pública, também criticando a gestão de Haddad à frente da prefeitura paulistana e o chamando de “distraído” que “acorda tarde”.

