Debate na Globo: por que chefão da TV acompanhou Lula o tempo todo

Nos bastidores do debate realizado na Globo, nesta quinta-feira (29/9), o comentário era apenas um: “o tratamento de honra ao Lula”. A coluna LeoDias teve acesso a informações exclusivas de toda a movimentação do antes, durante e depois da sabatina histórica que parou o Brasil diante da tela ao longo de quase três horas.

Ali Kamel, atual Diretor Geral de Jornalismo da Globo, tratou o candidato petista como artista da casa e foi recebê-lo no carro em sua chegada. O “poderoso chefão” foi quem levou o Lula até o camarim. Todos os candidatos foram encaminhados ao cenário onde aconteceu o debate pontualmente às 21h40, mas o único que não subiu, foi Lula.

Quando o relógio apontou 22h15, Ali Kamel e Lula saíram juntos do camarim e seguiram conversando para o esúdio, sob olhares atentos das nossas fontes. Ao fim do debate, o mesmo diretor foi quem o acompanhou no trajeto para o carro.

O tratamento de honra tem um objetivo bombástico descoberto pela nossa reportagem: a Globo quer ser vendida, mas para isso ela precisa de uma “canetada” para aumentar seu capital no exterior.

Mas de acordo com a lei, um veículo de comunicação no Brasil não pode ser vendido para empresa internacional. Entretanto, a história muda completamente com a força de um presidente da República.

A canetada do Lula será fundamental pra que isso seja viabilizado sem maiores problemas. Segundo apuramos, o aumento gira em torno de 70% do capital externo.

