Debilitado, Phil Collins anuncia que show em Londres foi o último de sua carreira

O cantor e compositor Phil Collins revelou que seu show na O2 Arena, em Londres, realizado no sábado, 26, foi o último de sua carreira. Aos 71 anos, o músico dono de hits como “Againts All Odds“, “You’ll Be In My Heart” e “Another Day In Paradise” está debilitado por causa de problemas de saúde e fez sua última apresentação ao lado da banda Genesis sentado. O show foi o último da turnê “The Last Domino?” e Collins emocionou os fãs ao anunciar que não voltaria aos palcos. “Este é o último dia da turnê e o último show do Genesis. Estou emocionado porque vocês ainda vieram nos assistir. Agora vou ter que arranjar um emprego sério”, disse Collins ao lado do ex-vocalista da banda, Peter Gabriel, do tecladista Tony Banks e do guitarrista Mike Rutherford.

Além de ter problemas na coluna, Phil Collins sofre com danos nos nervos, não conseguindo mais tocar bateria. Recentemente, o astro teve uma pancreatite aguda, além de ter sofrido uma lesão em uma das vértebras do pescoço. A filha de Phil Collins, a atriz Lily Collins, esteve no show e publicou uma homenagem em seu perfil no Instagram. “Hoje marca o fim de uma era. Ter testemunhado este último show foi realmente a memória de uma vida e um evento que guardarei em meu coração para sempre. Estou infinitamente grata”, disse Lily em seu perfil. O outro filho do cantor, Nicholas Collins, participou do show tocando bateria.