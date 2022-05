“Debochado? Eu?”: ACM Neto publica ‘vídeo da pirraça’ que mostra multidão em evento no interior

Reprodução

O pré-candidato ao Governo da Bahia ACM Neto (União Brasil) visitou o município de Campo Formoso, no interior da Bahia, neste domingo (22). A agenda de encontros com lideranças políticas locais e com a população da região faz parte do projeto Pela Bahia, que tem como objetivo entender quais os maiores desafios a serem enfrentados em cada município do estado.



Nas redes sociais, ACM Neto publicou o ‘vídeo da pirraça’ em que mostra a multidão presente na ocasião. Na legenda, ACM comentou: “Debochado? Eu? Imagina… Só estou trazendo os fatos. Valeu, Campo Formoso”. O vídeo, até o momento, já teve mais de 100 mil visualizações.

