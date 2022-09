Deborah Albuquerque posta foto fake em Rock In Rio e internet não perdoa!

Deborah Albuquerque é um dos nomes mais cotados para fazer parte do elenco de “A Fazenda 14” e viralizou, neste sábado (03), nas redes sociais após postar uma suposta foto no primeiro dia do Rock in Rio. A imagem, porém, levantou ainda mais suspeitas de uma confirmação para o confinamento do reality show.

A foto postada no Twitter foi uma montagem de Deborah tomando um champanhe em frente ao suposto Palco Mundo do festival. Na legenda, Deborah escreveu: “Foi lindo”. A imagem, porém, tinha cortes irregulares e uma baixa qualidade, o que deixou claro para os internautas uma montagem.

Foi lindo!!! https://t.co/r4GYD47tjA pic.twitter.com/SmXq4ggK7G

— Deborah Albuquerque (@OficialDeborahA) September 3, 2022

“Não entendi a montagem fake”, escreveu uma seguidora. “É real”, respondeu Deborah. “O mico já tá pago, agora só falta entrar na fazenda para ter os micos ao vivo”, brincou outro. Após os memes, Deborah brincou com a repercussão: “Quem tem paint vai a Roma“, escreveu no Twitter.

Quem tem Paint vai a Roma

— Deborah Albuquerque (@OficialDeborahA) September 3, 2022

Lista de participantes de ‘A Fazenda 14’ cai na internet Na tarde desta sexta-feira (02), saiu uma possível lista com os nomes dos “supostos” confirmados para a ‘Fazenda 14’. Com destaque, aparecem alguns nomes pra lá de polêmicos, que prometem agitar a nova edição do reality show rural.

Ao todo, são 24 nomes e alguns já haviam sido especulados pelos internautas, enquanto outros chocaram os fãs por não terem sido cogitados. Até o momento, a Record não se pronunciou sobre o assunto, sendo que, uma parte da lista oficial será divulgada pela emissora no dia 6 de setembro. Confira a lista vazada:

Vazou uma suposta lista dos participantes da Fazenda 14. Eu me preocupei porque só conheço duas pessoas da lista. #AFazenda

via @diegoschueng pic.twitter.com/bKEoQzdAeb

— Dantas (@Dantinhas) September 2, 2022

