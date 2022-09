Deborah Albuquerque toma atitude inusitada em ‘A Fazenda’ e toma bronca de Galisteu: “Não pode!”

Deborah Albuquerque ficou inconformada com uma revelação que teve sobre seu marido, Bruno Salomão, e fez um pedido inusitado em ‘A Fazenda 14’. A ruiva aproveitou para pedir mais informações sobre um posicionamento do rapaz contra Deolane, e Adriane Galisteu logo interrompeu: “Não pode!”.

+ Possível affair de Pétala Barreiros possui relacionamento com outra mulher, diz colunista

Durante a pré-estreia do reality show rural, o jornalista Leo Dias afirmou que Bruno havia apontado Deolane como a única capaz de enfrentar sua amada no mesmo nível de votação. “Você está disposta a acabar com essas amizades que trouxe aqui de fora?”, questionou o colunista. Surpresa com a informação, Deborah ficou chocada, e a advogada respondeu o jornalista: “Leo, a Deborah passou alguns dias na minha casa, em um projeto. Se o marido dela está falando, não irá me afetar, porque não ouvi da boca dela. O que ele fala lá fora diz respeito a ele, não a nós, que estamos vivendo o jogo”.

“Leo, dá a informação completa. O que ele falou?”, pediu Deborah. Galisteu logo interrompeu e avisou: “Não pode dar informação completa de jeito nenhum, Deborah”. “Conversando com a Deborah ontem, ela falou que ele disse que eu era a única pessoa que poderia ajudá-la e controlá-la aqui dentro. Então, fica meio obscura essa informação. Sou de muitos colegas e poucos amigos. Quem me conhece, sabe! Amigo de todo mundo não é amigo de ninguém”, complementou Deolane.

Adriane Galisteu defende influenciadores presentes em A Fazenda Na noite desta terça-feira (13), começa a nova temporada de ‘A Fazenda 14’! Uma das coisas que mais chamou a atenção do público, é o grande número de celebridades que estão presentes no reality show rural. Durante uma entrevista ao portal R7, Adriane Galisteu defendeu a presença dos influenciadores no programa.

“Eles são um fenômeno recente. Estão cada vez mais presentes porque sabem se comunicar e mobilizar pessoas, duas coisas fundamentais em um reality. Duas peoas desta edição possuem mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais. A Ruivinha de Marte tem 24 milhões, e a Deolane Bezerra, 22 milhões. Rapaz, isso não é brinquedo”, declarou.

A apresentadora revelou que há uma grande expectativa em relação à advogada e influenciadora Deolane. “Espero muito que ela jogue de verdade. Há grande expectativa em torno dela. Ela mostrou muita força em público no período seguinte à morte do marido, o MC Kevin. Depois, com o direcionamento para as redes sociais, adotou um comportamento mais suave. Espero muito que ela jogue. Por trás desse novo muro há a Deolane de sempre, e espero que essa Deolane reapareça”, afirmou.

Leia mais notícias da TV:

+ Juntos a dias, participantes de “A Fazenda 14” revelam brigas, alianças e beijo no confinamento

+ Torcida de ex-enteado? Tiago Ramos fala sobre sua relação com Neymar

+ Juliette pode ter estreia como atriz na novela “Mar do Sertão” da TV Globo