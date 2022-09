Deborah, Ingrid e Rosiane disputam a segunda roça de A Fazenda 14

A segunda roça foi formada na quarta-feira (28/9), mas agora sobraram apenas os peões que vão disputar o voto popular para seguir em A Fazenda 14. Ingrid Ohara e Rosiane não conseguiram fugir da berlinda e correm o risco de deixar o confinamento nesta quinta (29/9).

Vini Buttel, que também estava no grupo, venceu a prova do fazendeiro e se salvou. Agora, o público pode votar no site da Record em quem desejam que fique no programa. A pessoa menos votada será eliminada.

Relembre a formação da roça Quem garantiu o lugar de Deborah na primeira roça foi o grupo de peões com 14 indicações, incluindo uma manobra de Deolane com o poder do lampião. Ela puxou Ingrid Ohara da baia para a roça. Rosiane, por sua vez, foi para a berlinda por conta da dinâmica do resta um.

Vini Buttel também esteve ameaçado após ser indicado pelo fazendeiro passado, Shayan, mas ficou por lá apenas 24 horas. Ele conquistou o chapéu do fazendeiro e todos os poderes que ele oferece.

