Deborah Secco comemora a estreia de Rensga Hits!

Nesta quarta-feira (03) a nova série original do Globoplay, ‘Rensga Hits!’ teve sua estreia na TV Globo e Deborah Secco usou suas redes sociais para celebrar. A atriz escreveu um texto lindo para contar sobre o processo de gravação da série e outros pontos que a fizeram “reencontrar uma Deborah que estava adormecida”.

Na publicação realizada no Instagram, Deborah fez um post com várias fotos ao lado de grande parte do elenco e da produção da série. No texto, a atriz comenta sobre viajar e ficar longe da família, principalmente da filha Maria Flor. Ela também nos falou sobre as amizades e laços que criou neste período. Por fim, Deborah não pode deixar de pedir (JÁ!) a segunda temporada de Rensga Hits!

Rensga Hits! tem dois episódios exibidos no ‘Cinema Especial’ ‘Rensga Hits!’ é a nova série original Globoplay que conta a história de Raíssa Medeiros (Alice Wegmann), uma aspirante a cantora, que é traída pelo ex-noivo e o abandona no altar, partindo para a grande Goiânia, com o sonho de viver da música sertaneja. Os dois primeiros episódios da produção foram exibidos no ‘Cinema Especial’, nesta quarta-feira (03), na TV Globo.

A série também traz Rafa Kalimann em seu primeiro papel como atriz e Deborah Secco como Marlene, uma empresária de cantores sertanejos. Após a exibição na tv aberta, os quatros primeiros episódios da série vão estar disponíveis no Globoplay. O primeiro episódio terá acesso liberado até dia 08 de agosto para não assinantes. Em 11 de agosto, serão disponibilizados dois novos episódios e já, no dia 18 de agosto, vamos poder conferir os dois últimos, totalizando os oito episódios da série.

Alice Wegmann como Raíssa em ‘Rensga Hits!’. (Foto: Reprodução/Globoplay)

