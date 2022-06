Deborah Secco fica sem graça ao ser questionada sobre relações com homens casados

A atriz Deborah Secco passou por uma saia justa ao participar do “PocCast”, um podcast comandado pelos influenciadores Lucas Guedez e Rafael Uccman. Durante a atração, ela foi questionada sobre o seu envolvimento com homens comprometidos no passado. Lucas perguntou se ela sabia que estava saindo uma pessoa casada e se isso era um tipo de fetiche. “Não curtia”, rebateu a atriz, que ficou visivelmente sem graça com a pergunta e gaguejou antes de conseguir continuar respondendo. “Sabia que a pessoa tinha um relacionamento. Eu perguntava, a pessoa sempre dizia que não estava bem, que ia terminar [o casamento], mas não era uma coisa que eu curtia. Aliás, eu sempre sofri porque sempre soube que não era prazeroso”, declarou.

Deborah, que é casada com o modelo Hugo Moura desde 2015, disse que, hoje, “jamais sairia com qualquer pessoa comprometida”. “Entendi a importância da gente olhar para a outra mulher, mas quando eu era mais jovem tinha uma cultura feminina de disputar entre mulheres”, comentou. “Aprendi na vida a disputar com mulheres e demorei muito tempo para ressignificar e entender o quanto nós, mulheres, temos que estar juntas e de mãos dadas.” A atriz enfatizou que nunca correu atrás de homens comprometidos e afirmou que eram eles que vinham até ela. “Eu ficava sem entender”, disse. “Nunca cheguei para acabar com um relacionamento, sempre chegou para mim que o relacionamento já estava acabado e que só faltava uma finalização ou alguma coisa assim. Eu, iludida, [acreditava], hoje entendo o quanto isso era errado, me fazia mal e fazia mal para quem estava envolvido. Não fazia bem para ninguém”, concluiu.