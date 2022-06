Deborah Secco revela que apanhou por causa de novela: “De uma senhora”

Deborah Secco revelou que foi vítima de um ataque físico na rua quando interpretou a vilã Íris na novela Laços de Família, entre os anos 2000 e 2001. A artista diz que apanhou de uma idosa em um mercado.

Após dizer que as pessoas confundiam a atriz com a personagem no começo da carreira, a atriz relatou o caso. “A Íris foi [de] uma novela que eu apanhei de fato na rua. Apanhei no supermercado, de uma velhinha. Ela me bateu, deu bolsadas, saiu correndo atrás de mim”, contou em entrevista ao PocCast.



3 Cards_Galeria_de_Fotos (6) A atriz Deborah Fialho Secco nasceu em 1979 no Rio de Janeiro e se tornou nacionalmente conhecida por dar vida à personagem Ana Carolina no seriado teen Confissões de Adolescente

Reprodução/ Instagram

****Foto-Deborah-secco-atriz (9) Deborah Secco começou a carreira como atriz ainda na infância, realizando propagandas e protagonizando peças de teatro. Aos 11 anos, participou da primeira novela na Rede Globo, a Mico Preto, em 1990

João Miguel Junior/TV Globo/Divulgação



****Foto-Deborah-secco-atriz (7) Em seguida, fez participação especial no programa Você Decide, na Escolinha do Professor Raimundo e na minissérie Contos de Verão. O talento da jovem chamou atenção de olheiros que a convidaram para integrar o elenco da novela teen Confissões de Adolescente, na TV Cultura e, posteriormente, na TV Band

Reprodução/Instagram



****Foto-Deborah-secco-atriz (8) O sucesso na obra teen rendeu a Deborah convite para participar da novela global A Próxima Vítima, onde interpretou a personagem Carina. Nos anos seguintes, permaneceu na emissora integrando o elenco das novelas Vira Lata, interpretando a personagem Bárbara, e na novela Zaá, vivendo a personagem Dora

Reprodução/Instagram



****Foto-Deborah-secco-atriz (2) Em 1999, quando dava vida a Maria-chuteira Marina, Deborah posou, pela primeira vez, para a revista Playboy, aos 20 anos. Tempos depois, viveu a primeira vilã, a personagem Íris de Laços de Família

Reprodução

****Foto-Deborah-secco-atriz (18) Após o sucesso da vilã, a atriz foi convidada para protagonizar a primeira novela em 2011. À época, a carioca deu vida a Cecília de Sá, em A Padroeira. Na Globo, Deborah participou ainda das novelas O Beijo do Vampiro, Celebridade, Como uma Onda, América, Paraíso Tropical, Pé na Jaca, A Favorita, Segundo Sol, Malhação, entre outros

Reprodução/Instagram



****Foto-Deborah-secco-atriz (6) Devido a personagem que viveu em O Beijo do Vampiro, inclusive, foi convidada novamente a posar para a Playboy. Em 2008, fez um ensaio sensual para a revista RG Vogue, e foi eleita a “mulher mais sexy da TV brasileira”

Instagram/Reprodução



****Foto-Deborah-secco-atriz (16) Em 2010, no entanto, Deborah Secco e outros integrantes da família da atriz foram denunciados pelo Ministério Público por improbidade administrativa. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, a atriz foi acusada de receber irregularmente dinheiro público durante os governos de Anthony e de Rosinha Garotinho

Reprodução

****Foto-Deborah-secco-atriz (1) Segundo O Globo, investigações apontaram que a atriz teria recebido mais de R$ 100 mil desviados num esquema comandado pelo pai dela. À época, Deborah alegou ter sido vítima do progenitor, que a usou como “laranja”. A carioca afirmou ainda que ela, os irmãos e a mãe desconhecem as contas bancarias para onde foram desviados R$ 894 mil do golpe

Foto: Reprodução/Instagram



****Foto-Deborah-secco-atriz (3) Durante a confusão, a atriz estava realizando trabalhos na peça Mais Uma Vez Amor, no longa Assim Como Ela e na série As Cariocas

Divulgação/DLK



****Foto-Deborah-secco-atriz (4) Em 2011, Deborah filmou o longa Bruna Surfistinha: O Doce Veneno do Escorpião e, junto com o trabalho em Insensato Coração, foi ovacionada pelo público, incluindo a ex-presidente Dilma Rousseff

Reprodução/Instagram



****Foto-Deborah-secco-atriz (14) Nas telonas, a atriz também protagonizou os filmes Boa Sorte, Entrando Numa Roubada, Meu Tio Matou um Cara, Flordelis, A Cartomante, Mulheres Alteradas, Caramuru- A Invenção do Brasil, entre outros

Reprodução

****Foto-Deborah-secco-atriz (10) Como reconhecimento pela carreira no cinema nacional, Deborah Secco foi homenageada, em 2014, no 24º Cine Ceará – Festival Ibero-Americano de Cinema, onde recebeu o troféu Eusélio Oliveira

Reprodução/Instagram



****Foto-Deborah-secco-atriz (12) Descendente de italianos, a atriz global já se relacionou com Daniel Del Sarto, Marcelo Faustini, Rogério Gomes, Maurício Mattar, Dado Dolabella, Marcelo Faria, Erik Marmo e Marcelo Falcão. Ela chegou a se casar como o jogador Roger Flores, mas o casal se separou anos depois

Divulgação/TV Globo



****Foto-Deborah-secco-atriz (17) Em 2015, engatou namoro com o modelo Hugo Moura. Tempos depois, os pombinhos se casaram e tiveram a pequena Maria Flor, nascida em 2019

AgNews



Dando mais detalhes ainda, Deborah Secco disse que a idosa não se conformou com uma atitude da personagem: “É uma loucura, né. A Íris teve um momento, na época em que a Carolina Dieckmann raspou a cabeça, que foi aquela cena icônica, e a Íris chegava no hospital falando: ‘Ah, raspou a cabeça’, com aquele deboche que só ela tinha. E a senhora me parou na rua falando: ‘Eu não aceito, ela estava doente!’”, finalizou.

