Decoração em sisal! Veja 8 itens com o elemento rústico

As decorações em sisal estão em alta por conta de seu aspecto natural. A fibra deriva da planta Agave sisalana, um cacto comum em locais de clima semi árido, como o Nordeste brasileiro.

Resistente, o sisal é a fibra vegetal mais forte conhecida no mundo. Trançado, gera cordas duráveis e bonitas, com aspecto rústico e sem necessidade de tratamento adicional. Além disso, tem uma ampla versatilidade, podendo ser utilizado em potes de planta, espelhos, porta panelas, bandejas e muito mais.

Confira abaixo a seleção do Metrópoles de itens de decoração feitos de sisal:

Cesto de Sisal, da UDArt R$ 39,90Comprar Vaso médio de plástico com corda sisal revestida e planta, da Dunne It R$ 59,90Comprar Descanso de panela de sisal trançado, da UDArt R$ 39,90Comprar Bandeja decorativa retangular de sisal, da Wolff R$ 42,29Comprar Lustre artesanal de barbante de sisal natural, de JK lustres R$ 64,90Comprar Tapete sisal cinza Natural 2,00m X 2,50m, da MadeiraMadeira R$ 1139,91Comprar Prateleiras de mdf com corda de sisal, da Olist R$ 31,64Comprar Espelho decorativo preto alça sisal, da Olist R$ 356,06Comprar

