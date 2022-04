Defensa y Justicia sofre derrota para a LDU pela Sul-Americana na Argentina

Nesta quinta-feira, o Defensa y Justicia foi derrotado pelo LDU, por 2 a 1, em duelo válido pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Com o resultado, a equipe argentina fica na terceira posição do Grupo F com três pontos. Já os equatorianos estão em segundo lugar, com seis.

A equipe argentina entra em campo na próxima segunda-feira para enfrentar o Union de Santa Fe pelo Campeonato Argentino, às 19h (de Brasília). Do outro lado, a LDU visita o Independiente del Valle, pelo Equatoriano, no domingo, às 21h.

O Defensa y Justicia começou melhor a partida e criou as melhores oportunidades. Aos 5, Carlos Rotondi finalizou de dentro da área após cobrança de escanteio, mas desperdiçou. Em seguida, Pizzini arriscou de fora da área e mandou para fora. Minutos depois, Nicolás Tripicchio fez Falcón trabalhar com um cabeceio dentro da área após assistência de Alexis Soto. A LDU respondeu aos 16 com Michael Hoyos, mas Unsain defendeu. Os argentinos seguiram pressionando e assustando a defesa equatoriana.

A LDU voltou melhor para o segundo tempo e depois de assustar os argentinos o início, abriu o marcador aos 10 minutos. Tripicchio cruzou na área e Alvorado aproveitou a sobra para colocar os equatorianos em vantagem. Aos 21, Falcon salvou o Defensa y Justicia após finalização de Walter Bou. Aos 37, Lucas Albertengo deixou tudo igual. A LDU ficou à frente novamente minutos depois com mais um de Alvarado.