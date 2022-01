Defesa Civil do Estado atualiza dados sobre chuvas, dos 25 mortosquatro são de Itamaraju

Destaque



Publicado em 1 de jan de 2022 e atualizado às 16:58

Com base em informações recebidas das prefeituras, a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) atualizou, na tarde desta sexta-feira (31), os números referentes à população atingida pelas enchentes que ocorrem em diversas regiões do estado. São 33.247 desabrigados, 57.243 desalojados, 25 mortos e 517 feridos. O número total de atingidos chega a 661.208 pessoas.

Os números correspondem às ocorrências registradas em 165 municípios afetados. É importante destacar que, desse total, 153 estão com decreto de situação de emergência.

As localidades com vítimas fatais são: Amargosa (2), Itaberaba (2), Itamaraju (4), Jucuruçu (3), Macarani (1), Prado (2), Ruy Barbosa (1), Itapetinga (1), Ilhéus (3), Aurelino Leal (1), Itabuna (2), São Félix do Coribe (2) e Ubaitaba (1).