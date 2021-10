Defesa Civil faz visita técnica e sinaliza áreas de risco em Teixeira de Freitas

Sociedade



Publicado em 28 de out de 2021 e atualizado às 12:29

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através do departamento de Defesa Civil da Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania, fez intervenções fundamentais durante este mês de outubro com o objetivo de garantir a prevenção e proteção da vida em áreas consideradas de risco na cidade.

Por conta das fortes chuvas ocorridas nos primeiros dez dias do mês e posteriormente nesta segunda (25), foram registrados alagamentos em algumas partes da cidade, a exemplo da Rua Vinte e Dois, Rua Nova Geração e Rua da Páscoa no Bairro Eixo Sul; Estância Biquini; Bairro Wilson Brito; a Rua Topázio no Bairro Kaikan e Rua Massanori Nagao no Centro.

A Defesa Civil esteve nestes locais para fazer a sinalização dos pontos estratégicos em áreas de riscos e realizar providências necessárias para a minimização de acidentes e danos.

Para quem deseja acionar a Defesa Civil (73) 3011-2751