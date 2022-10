Delegação da Seleção feminina conhece estádio da estreia no Mundial

A delegação da Seleção Brasileira de futebol feminino conheceu, nesta segunda-feira (24/10), o local em que estreará no Mundial de 2023. Além da gerente geral de seleções femininas, Ana Lorena Marche, a técnica Pia Sundhage também foi recebida no Estádio Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália.

A comissão visitou as instalações do estádio e o CT que receberá os treinos do Brasil na véspera do jogo inicial. As profissionais também fizeram inspeção em possíveis locais que poderão servir de sede da Seleção na primeira fase da competição.

Na noite desta terça-feira, o time do Brasil viaja para Melbourne, onde visitará mais uma sede dos jogos. Trata-se do Estádio Retangular, que receberá a partida contra a Jamaica pela última rodada da fase de grupos.

A Fifa divulgou, nesta segunda, os horários oficiais das partidas do Mundial feminino de 2023. Os dois primeiros jogos do Brasil serão às 7h (de Brasília), enquanto o terceiro ocorrerá às 6h.

O Brasil estreará no Mundial feminino em 24 de julho de 2023, quando encara o vencedor do playoff C. Em seguida, no dia 29, jogará contra a França. Para fechar a fase de grupos, enfrentará a Jamaica em 2 de agosto.