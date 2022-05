Delegacia responsável pelo caso da pousada Paraíso Perdido tem novo delegado

A Polícia Civil da Bahia designou um novo titular para a Delegacia Territorial (DT) da cidade de Jaguaripe. O delegado Luiz Castro Freaza foi transferido de Governador Mangabeira para comandar a unidade. A decisão foi publicada no Diário Oficial da Bahia, nesta terça-feira (31).

A DT de Jaguaripe, que é responsável pela investigação da morte do dono da Pousada Paraíso Perdido, Leandro Troesch, e seu funcionário Marcel da Silva Vieira, estava sem delegado desde o dia 14 de maio, quanto o então titular Rafael Magalhães se aposentou do cargo. Neste período, a 4ª Coordenadoria Regional (Coorpin) continuou a acompanhar o caso. A 4ª Coorpin realizou a mais recente prisão, da viúva do empresário. Foragida da polícia, Shirley da Silva Figueredo estava escondida na zona rural de Iaçu.

No dia 19 de abril, o delegado Rafael Magalhães concluiu a investigação com base nos laudos, emitidos nos dias 5 e 11 de março, juntamente com outros exames periciais e depoimentos de testemunhas, e indiciou Shirley como autora do crime e a amiga dela, a ex-detenta Maqueila Bastos, como cúmplice. Maqueila chegou a ser presa em Aracaju (SE) e foi trazida à Bahia, onde posteriormente deixou o Presídio Feminino, após a Justiça não converter a prisão temporária em preventiva.

Uma reprodução simulada na pousada Paraíso Perdido estava marcada para segunda-feira (23). Com a mudança do delegado, o processo foi adiado e não tem data para acontecer.