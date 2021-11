Delegacia Virtual registrou mais de cinco mil ocorrências em 15 dias de funcionamento

Destaque



Publicado em 7 de nov de 2021 e atualizado às 10:25

Maus tratos a animais e perturbação do sossego alheio estão entre as novas opções de registros

A população tem uma nova plataforma para o registro online de ocorrências. Desde o dia 18 de outubro que a Delegacia Digital foi substituída pela Delegacia Virtual e em seus primeiros 15 dias de funcionamento já acolheu 5.445 casos. A unidade virtual compõe o novo sistema de Procedimentos Policiais Eletrônicos (PPE), do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), já implantado em todas as unidades de Salvador, RMS e parte do interior.

Entre as novas opções, a Delegacia Virtual registrou 27 ocorrências de maus tratos contra animais, 25 referentes à perturbação do trabalho ou do sossego alheio, 452 de acidentes de trânsito sem vítima e três de injúria racial, além de 35 referentes à violência doméstica contra a mulher, que já estava disponível na antiga plataforma.

Os usuários do serviço também podem registrar outros crimes, a exemplo de perda ou extravio de documentos ou objetos, desaparecimento e localização de pessoas, até ameaça, vias de fato, estelionato, furto e roubo. Basta acessar:

https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/comunicacaofato/ba/orientacoes

Ascom-PC / Tony Silva