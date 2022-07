Delegada é exonerada após denúncia de assédio moral; Corregedoria apura o caso

A delegada Helenecí Sousa Nascimento de Jesus, que era titular na Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso (Deati), localizada nos Barris, foi exonerada do cargo após denúncias de que ela estaria praticando assédio moral contra servidores da unidade especializada. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (13). A Corregedoria da Polícia Civil investiga o caso.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que a delegada havia saído de licença desde o dia 7 de julho e foi substituída no comando da Deati pelo delegado Kleber Cunha Shaw da Silva. Segundo a instituição, esta mudança permitirá a continuidade do atendimento prestado pela unidade à população e, ao mesmo tempo, o bom andamento da apuração da denúncia feita.

O caso começou a ser apurado após o Sindicato dos Policiais Civis da Bahia (SINDPOC) receber a denúncia de que a delegada estaria expondo os colegas da unidade a várias situações constrangedoras, humilhante e vexatória. Ao todo, 13 possíveis vítimas foram identificadas.

De acordo com o sindicato, a servidora desqualificava e desmoralizava publicamente os policiais em seu ambiente de trabalho, caracterizando assédio moral, abuso de autoridade e terror psicológico.

O Sindpoc informou ainda já havia promovido uma denúncia contra a delegada Helenecí na Corregedoria da Policia Civil e, naquela ocasião, a servidora denunciante foi removida da unidade como forma de retaliação e intimidação aos demais servidores.

A delegada Helenecí Sousa Nascimento de Jesus foi procurada pelo CORREIO para se posicionar sobre o caso mas não houve resposta até o momento desta publicação.