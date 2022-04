Delegados da PF criticam governo por reajuste salarial linear do funcionalismo público

O reajuste de 5% para todos os funcionário públicos federais, com corte de despesas de custeio e investimentos dos ministérios foi anunciado pelo governo federal. Entretanto, a novidade de um aumento linear não foi bem recebida pelos servidores. O setor de segurança pública, que contava com um aumento entre 16% e 20% para recompor perdas inflacionárias e esperava reestruturação das carreiras, reclamou. A expectativa do governo com a proposta era conter o movimento dos servidores, mas as categorias falam até em aumentar as mobilizações e as paralisações porque consideram o reajuste insuficiente.

O delegado Luciano Leiro, que é presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, disse que todas as categorias merecem um aumento, mas que essa alteração contraria o compromisso do governo Bolsonaro. “É com muita indignação que tivemos a notícia, ainda não confirmada pelo governo federal, de que a reestruturação das forças policiais não irá ocorrer e que haverá um aumento linear. Isso para nós é um desrespeito às forças de segurança. A segurança pública foi bandeira desse governo e não pode tratada dessa forma”, afirmou Leiro. Se o aumento de 5% para todos os servidores for aplicado em julho, o cálculo de impacto nas contas públicas deve ultrapassar R$ 6 bilhões. O valor é bem maior que R$ 1,7 bilhão disponíveis inicialmente e voltados apenas aos policiais federais. O governo terá de cortar em torno de R$ 4,6 bilhões do orçamento para viabilizar a proposta.

*Com informações da repórter Katiuscia Sotomayor