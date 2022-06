DeLorean: carro de “De Volta para o Futuro” está de volta

A nova geração do DeLorean continua com a silhueta coupé e com portas estilo asa de gaivota

A DeLorean Motor Company foi um fracasso comercial, mas o seu produto, o DMC-12, ganhou fama e é um dos carros mais festejados do cinema mundial graças às suas aparições como máquina do tempo na trilogia “De volta para o Futuro”. A aventura, estrelada por Michael J. Fox e Christopher Lloyd, mistificou o veículo que era feito de aço inoxidável.

Agora, a empresa que detém os direitos sobre a marca anunciou que irá relançar o veículo, que foi batizado como Alpha5 e retornará ao mercado em 2024, com propulsão elétrica e autonomia para rodar até 480 quilômetros.

“Havia essa enorme responsabilidade de garantir que honrássemos a história da marca DeLorean, mas uma responsabilidade ainda maior na curadoria de seu futuro. Acho que fizemos as duas coisas com o Alpha5”, declarou Troy Beetz, diretor de marketing.

O responsável pelo projeto é Joost de Vries, que trabalhou como vice-presidente de serviços globais da Tesla.

O novo DeLorean atinge 100 km/h em 2,9 segundos e terá uma velocidade máxima de 250 km/h. A primeira exibição pública será no Pebble Beach Concours d’ Elegance, em agosto, na Califórnia.

O CARRO E O CRIADOR

Os três filmes da franquia “De volta para o Futuro”, foram dirigidos por Robert Zemeckis e contaram com produção de Steven Spielberg.

Eles podem ser assistidos em diversas plataformas de streaming, assim como duas produções que tratam da vida de John Zachary DeLorean, engenheiro que trabalhou na Chrysler, Packard e General Motors.

O DMC-12 era produzido em Dunmurry, na Irlanda do Norte

Para saber mais sobre sua trajetória controversa, assista “DeLorean: Do Motor ao Crime (2019)” e “John DeLorean: Visionário ou Vigarista? (2018)”.

NOVA GERAÇÃO

O X1, SUV mais acessível da BMW, chegou à terceira geração com muitas novidades. A principal delas é a adoção de uma motorização 100% elétrica, que tem autonomia para rodar até 438 quilômetros.

Além disso, foi introduzido um sistema híbrido leve de 48 volts para auxiliar na redução de consumo de combustível.

Externamente, as mudanças foram conservadoras e a grade dianteira não ficou grande demais, como a BMW estava aplicando em alguns produtos.

O BMW X1 foi atualizado mas manteve a essência

As mudanças mais significativas foram promovidas no interior, que tem como destaque duas grandes telas, com 12,3 polegadas e 14,8 polegadas, que formam o quadro de instrumentos e a central multimídia. Deverá chegar ao Brasil em nove meses.

Por dentro, destaque para as telas digitais no painel

MAIS ESPAÇO

Desde a apresentação da nova geração do Defender, que aconteceu no Salão de Frankfurt (Alemanha) em 2019, já era esperada a chegada da configuração 130.

Agora, a Land Rover finalmente lançou o SUV com 34 centímetros a mais no comprimento, totalizando 5,36 metros.

Para manter a harmonia do desenho e a boa capacidade off-road, o fabricante britânico criou um leve ressalto no para-choque traseiro, deixando o ângulo de saída em 28,5 graus.

A linha Defender conta com três configurações: 90, 110 e, agora, 130

No total, o Defender 130 tem capacidade para transportar oito passageiros e, no mercado brasileiro, deverá utilizar apenas motorização diesel. O propulsor tem seis cilindros em linha com 3 litros, que produz 300 cv de potência e 66,3 kgfm de torque.

MOTOS EM ALTA

Os emplacamentos de motocicletas zero-quilômetro em maio atingiram a marca de 133.372 unidades, o melhor número para um único mês desde janeiro de 2014.

O bom resultado decorre da alta demanda, somada à quantidade de dias úteis (22), e da recuperação da produção nacional, concentrada em Manaus.

A Honda domina o mercado de motos com 76% de participação nas vendas

O acumulado do ano, somando as vendas de janeiro a maio, já teve 515.834 unidades licenciadas, o melhor resultado para o período desde 2015.A comparação com iguais meses do ano passado indica alta de 25,6%.

Resultados expressivos também para a Honda, que domina esse mercado com 76% de participação, somando 391.989 emplacamentos nos primeiros cinco meses do ano.

ELETRIFICADOS

O emplacamento de veículos híbridos e elétricos está se consolidado no mercado brasileiro. No acumulado dos cinco primeiros meses deste ano, foram comercializados 16.393 automóveis e comerciais leves eletrificados, contra 10.393 em igual período do ano passado, o que aponta aumento de 57,7% no volume.

Em termos de participação de mercado, esses veículos representam 2,4% do total comercializado no segmento, um percentual ainda baixo, mas que já demonstra uma tendência de consumo.

CINCO ANOS DO ARGO

Produzido exclusivamente em Betim, Minas Gerais, o Fiat Argo está completando cinco anos de lançamento no mercado brasileiro.

Neste período, cerca de 330 mil unidades foram emplacadas no país e outras 70 mil foram exportadas para 13 mercados da América Latina. Ainda neste ano, o hatch será atualizado.

AVALIAÇÃO DO SENTRA

A Nissan confirma que o Sentra voltará ao Brasil, e será em um bom momento para concorrer com o Toyota Corolla.

Dê play e veja as minhas impressões sobre o sedã

Com a saída do Honda Civic, Volkswagen Jetta (que só está sendo importado na versão esportiva) e Caoa Chery Arrizo 6, o Sentra tem boas chances. Confira a avaliação em vídeo.