Demanda de energia no Brasil, em março, cresce 1,9% comparada a 2021

A demanda de energia elétrica no Brasil aumentou 1,9% em março, em comparação ao mesmo mês do ano passado. O Sistema Interligado Nacional, passou de 74 mil megawatts médios. A informação está no Boletim Mensal de carga Elétrica do ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico.

O número é positivo em outras bases de comparação. Em relação a fevereiro, o crescimento foi de meio por cento (0,5%). No acumulado dos últimos 12 meses, a carga do sistema apresentou alta de 3,3% no comparativo do mesmo período.

De acordo com o Operador, a dinâmica da carga de energia tem sido afetada pela desaceleração econômica. Problemas recorrentes nas cadeias de suprimentos, a invasão da Rússia na Ucrânia e a inflação têm contribuído para esse comportamento.

No entanto, com a melhora da pandemia de covid-19 no país, o setor de Serviços registrou crescimento, o que favoreceu o resultado.

No subsistema Sudeste/Centro-Oeste ainda houve um incremento de 4,1%, em relação a março de 2021, com 44 mil megawatts médio. Segundo o boletim, altas temperaturas no mês provocaram maior uso dos equipamentos de refrigeração. Além disso, houve melhora do setor de manufatura e avanço no uso da capacidade instalada da indústria.

Já as regiões Sul, Nordeste e Norte apresentaram redução da carga em março.

