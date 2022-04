Demanda por ovos de Páscoa cresce mesmo com preços mais altos

Estamos nas vésperas da Páscoa e a criançada já fica na maior expectativa de ganhar ovos de chocolate. Mas este ano a procura por chocolate está um pouco diferente. Primeiro, por causa do preço. Alguns consumidores estão achando que o produto está muito caro. A cuidadora de idosos Divina Souza, por exemplo, diz que pesquisou muito, e optou por caixas de bombom, que tem preço mais em conta.

Mesmo com o preço mais salgado, os estoques acabaram mais cedo neste ano; e tem consumidor que não está encontrando ovos das marcas preferidas. É o caso da administradora Helen Lima, que deixou para comprar os ovos perto do feriado, e não encontrou exatamente o que procurava.

Os comerciantes comemoram o aumento das vendas neste ano e até gostariam de ter mais produto no estoque. É o que garante Cláudia Queiroz, gerente de uma loja de chocolates de um shopping no centro de Brasília. Ela espera receber ainda mais ovos durante o fim de semana, e acredita que vai vender tudo.

Não tem jeito: na Páscoa, criança já sabe o que quer, como diz a Heloíse, de quatro aninhos.

Já para quem opta por ovos de chocolate artesanais, é recomendável que se procure saber quem faz o produto, e se há cuidados com a higiene, por exemplo. Isso porque, segundo o diretor da Vigilância Sanitária do Distrito Federal, André Godoy, não é possível fiscalizar todos os pequenos fabricantes, como acontece com as grandes indústrias de chocolate.

